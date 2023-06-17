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Сегодня, 21:37

Назван единственный клуб чемпионата Италии, который следит за Сперцяном

Алина Савинова
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Единственной командой в чемпионате Италии, которая на данный момент наблюдает за полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном, является «Милан». Об этом информирует «Евро-Футбол.Ру».

Однако, по информации источника, клуб из Милана не контактировал с «Краснодаром» на предмет перехода игрока в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что к 23-летнему хавбеку проявляют интерес «Фиорентина», «Интер» и «Сассуоло» из серии А. Однако представители двух последних команд опровергли эту информацию.

В минувшем сезоне Сперцян сыграл в 41 матче за краснодарскую команду во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 14 голевых передач. Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005168803_nazvan_edinstvennyiy_klub_serii_a_kotoryiy_sledit_za_spercyanom
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Краснодар
ФК Милан
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