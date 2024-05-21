Названы каналы и комментаторы матчей последнего тура РПЛ

В субботу, 25 мая, состоится заключительный тур чемпионата России по футболу. Все 8 матчей начнутся одновременно в 16.30 по московскому времен. Игры будут показаны в прямом эфире на каналах семейства «Матч!».

«Стартуем уже в 15.30 с Константином Геничем и Сергеем Дурасовым. Планируем прямые включения со всех стадионов в предвкушении решающего тура!», — заявил генпродюсер холдинга «Матч ТВ» Александр Тащин.

Встречу «Краснодар» — «Динамо» на «Матч Премьер» прокомментируют Роман Нагучев и Михаил Моссаковский. «Зенит» — «Ростов» на «Матч! Страна» отработают Роман Трушечкин и Павел Богданов.

Игру «Оренбург» — «Спартак» можно будет посмотреть на «Матч! Футбол 1» со Станиславом Мининым. Встреча «ЦСКА — «Урал» будет транслироваться на телеканале «Матч! Футбол 2». Комментаторы — Дмитрий Жичкин и Степан Манаков.

«Балтику» и «Локомотив» доверили дуэту Артема Шмелькова и Петра Денисова на «Матч! Футбол 3». За игрой «Рубин» — «Сочи» с комментариями Романа Титова можно будет следить на «Матч! Арена».

«Крылья Советов» — «Пари НН» на «Матч! Игра» прокомментируют Олег Пирожков и Петр Коптев, а встречу «Факел» — «Ахмат» на «Матч! Боец» — Михаил Меламед и Владислав Будлянский.

В заключительном туре РПЛ решится судьба медалей чемпионата страны, а также станут известны команды, которые покинут высший дивизион или сыграют в стыковых матчах.

По итогам 29 туров «Динамо» лидирует в чемпионате с 56 очками, «Зенит» идет на второй строчке с 54 очками, «Краснодар» — третий с 53 очками.