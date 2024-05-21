Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:22

Названы каналы и комментаторы матчей последнего тура РПЛ

Алина Савинова
Telegram Дзен

В субботу, 25 мая, состоится заключительный тур чемпионата России по футболу. Все 8 матчей начнутся одновременно в 16.30 по московскому времен. Игры будут показаны в прямом эфире на каналах семейства «Матч!».

«Стартуем уже в 15.30 с Константином Геничем и Сергеем Дурасовым. Планируем прямые включения со всех стадионов в предвкушении решающего тура!», — заявил генпродюсер холдинга «Матч ТВ» Александр Тащин.

Встречу «Краснодар» — «Динамо» на «Матч Премьер» прокомментируют Роман Нагучев и Михаил Моссаковский. «Зенит» — «Ростов» на «Матч! Страна» отработают Роман Трушечкин и Павел Богданов.

Игру «Оренбург» — «Спартак» можно будет посмотреть на «Матч! Футбол 1» со Станиславом Мининым. Встреча «ЦСКА — «Урал» будет транслироваться на телеканале «Матч! Футбол 2». Комментаторы — Дмитрий Жичкин и Степан Манаков.

«Балтику» и «Локомотив» доверили дуэту Артема Шмелькова и Петра Денисова на «Матч! Футбол 3». За игрой «Рубин» — «Сочи» с комментариями Романа Титова можно будет следить на «Матч! Арена».

«Крылья Советов» — «Пари НН» на «Матч! Игра» прокомментируют Олег Пирожков и Петр Коптев, а встречу «Факел» — «Ахмат» на «Матч! Боец» — Михаил Меламед и Владислав Будлянский.

В заключительном туре РПЛ решится судьба медалей чемпионата страны, а также станут известны команды, которые покинут высший дивизион или сыграют в стыковых матчах.

По итогам 29 туров «Динамо» лидирует в чемпионате с 56 очками, «Зенит» идет на второй строчке с 54 очками, «Краснодар» — третий с 53 очками.

Футбол
РПЛ
8
Обсудить
Читайте также
Спортсмены из Украины примут участие в Олимпийских играх в Париже
Тихонов не преклонил знамя СССР перед президентом США на Олимпиаде-80
ТАСС сообщил об аресте бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова
Чемпионы КХЛ спаслись от вылета, а финны в шаге от грандиозного провала. Что произошло на чемпионате мира по хоккею 20 мая
Пассажир рейса Singapore Airlines погиб из-за сильной турбулентности
Медведев отметил недействительность итогов конференции по Украине в Швейцарии
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
Алдонин: «Файзуллаев — открытие сезона в РПЛ, еще выделю Козлова из «Балтики»
Камоцци считает, что Дзюба и Смолов уже не соответствуют уровню топ-клубов РПЛ
Ажиотаж вокруг золотого матча «Краснодар» — «Динамо»: как добраться и купить билеты, где смотреть игру в Москве
«Балтика» — «Локомотив»: дата и время начала матча 30 тура РПЛ
Адвокат Бушманов: «Заявление депутата Новичкова о шутке Безрукова — попытка привлечь внимание к своей персоне»
«Краснодар» — «Динамо»: дата и время начала матча 30 тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Губернатор Воронежской области сообщил, что временный стадион «Факела» готов на 98%

Комитет по этике РФС даст оценку словам Безрукова о премии от «Краснодара» на следующем заседании