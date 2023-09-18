Не сумевший закончить матч со «Спартаком» Дркушич выбыл из строя на срок до трех недель

Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья игрока после травмы, полученной в игре 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

«Сочи» с 85-й минуты остался вдесятером из-за травмы Дркушича. Тренер сочинцев Дмитрий Хохлов сделал все пять замен к 70-й минуте встречи.

«Ване уже лучше, у него была проблема с растяжением подколенного сухожилия. Если восстановление пройдет по плану, надеемся, что примерно через 20 дней он сможет снова играть», — сказал Ратковица «СЭ».

В сезоне-2023/24 Дркушич забил 1 гол в 8 матчах за «Сочи».

«Спартак» в игре с сочинцами прервал серию из 4 матчей без побед. После 8 туров чемпионата России красно-белые набрали 13 очков и расположились на 6-м месте. «Сочи» (6 очков) идет на 12-й позиции.

23 сентября «Спартак» сыграет с «Динамо» в 9-м туре чемпионата России. «Сочи» в этот же день встретится с «Крыльями Советов».