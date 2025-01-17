Некоторые из выпускников тренерской академии РФС могут отправиться на стажировку к Слуцкому в Китай

Бывший вратарь сборной России и тренер клуба РПЛ, а ныне начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергей Овчинников рассказал, в каких клубах могут проходить стажировку российские тренеры.

«Один из наших слушателей стажировался в «Црвене Звезде», другой ездил на Кипр. Казахстан, Армения, Азербайджан — это же тоже Европа, и опыт местных клубов российские тренеры регулярно изучают. Не исключаю, что кто-то может в будущем отправиться в Китай к Леониду Слуцкому, с которым мы в прекрасных отношениях и регулярно общаемся.

Если кто-то сможет договориться с клубом из Англии, Испании, Франции, мы со своей стороны можем только поддержать. Но, возвращаясь к тому, о чем сказал выше — этим занимаются сами слушатели. И все зависит от их личных контактов и связей», — сказал Овчинников Metaratings.ru

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» 1 января 2024 года. В феврале 2024 года команда под руководством российского специалиста стала обладателем Суперкубка Китая, обыграв в финале «Шанхай Порт». В чемпионате страны «Шанхай Шэньхуа» занял второе место, отстав от чемпиона на одно очко.