Источник: Некрасов и Мовсесьян начали поиск кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов и его заместитель Андрей Мовсесьян начали принимать участие в поиске нового главного тренера для команды, сообщает Metaratings.

По данным источника, совет директоров «Спартака» не до конца устраивает кандидатура Луиса Гарсии, которую предложил спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао. Утверждается, что Некрасов и Мовсесьян уже провели консультации с другими потенциальными кандидатами, при этом все они являются иностранцами.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками в 13 матчах. В воскресенье, 2 ноября красно-белые проведут игру против «Краснодара» (начало — в 19.30 мск).

Главным тренером «Спартака» с июня 2024 года является Деян Станкович. По информации «СЭ», руководство клуба решило уволить серба, однако замена ему пока не найдена.