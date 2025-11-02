Источник: Некрасов и Мовсесьян начали поиск кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

2 ноября, 17:27
Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов и его заместитель Андрей Мовсесьян начали принимать участие в поиске нового главного тренера для команды, сообщает Metaratings.
По данным источника, совет директоров «Спартака» не до конца устраивает кандидатура Луиса Гарсии, которую предложил спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао. Утверждается, что Некрасов и Мовсесьян уже провели консультации с другими потенциальными кандидатами, при этом все они являются иностранцами.
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками в 13 матчах. В воскресенье, 2 ноября красно-белые проведут игру против «Краснодара» (начало — в 19.30 мск).
Главным тренером «Спартака» с июня 2024 года является Деян Станкович. По информации «СЭ», руководство клуба решило уволить серба, однако замена ему пока не найдена.
Valekka
Интересный подход к тренерам в Москве-даже И.О. не нужен.В январе,при успешном Личке,Динамо обрисовало Карпина и потом крутило комедию с выбором тренера в конце сезона!! При действующем Станковиче не стесняясь объявляют о поисках нового-и как он должен тренировать???!!!!
03.11.2025
Ратель
Парфёнов?! Тихонов?! Юран?!
03.11.2025
АндрейЕвгеньевич
Апяяяяяять ??? Уже ж нашли 99 кандидатов ???!!!
03.11.2025
Береги руку, Сеня!
Спаведливости ради игры нет. Она (игра) была когда Барко тащил, а Угальде забивал всё, что бил. Очень жаль, мне Деян симпатичен своими эмоциями.
02.11.2025
DaviT MosKv
что за провокация? игра где? ее нет. соответственно, нет очков. точка.
02.11.2025
ONIKAN2013
Романцева нельзя, у него буква "р" есть.
02.11.2025
ONIKAN2013
Мостовой по всем буквам подходит.
02.11.2025
ONIKAN2013
Какие поиски? Царь- вот он! Даже геолокацию включил.
02.11.2025
Karma_police
источник - х@ёчник!
02.11.2025
hattabych
Вы со своими источниками уже раз 10 обгадились.
02.11.2025
Jean4
Лучше Гарсию и опять по кругу? =)
02.11.2025
555 555
Ну сколько можно. Пора уже угомонится. Оставьте Станковича в покое. Да,не самый лучший,но и не самый худший. Топы к нам не поедут,своих топов нет. Имеем то,что имеем.
02.11.2025
sergey stepanov
К Зареме нужно было обратиться, она знает по каким критериям отбирать тренеров в Спартак, чтобы знакомые буковки были в имени!
02.11.2025
555 555
Только не он....
02.11.2025
Врн36
Ни дай бог. Да и царя сразу инфаркт схватит
02.11.2025
gan75
А что случилось?...
02.11.2025
Ilya Gudman
Возьмите уже Романцева и успокойтесь )
02.11.2025
korkodil
Лучше бы поддержали и подняли вопрос о судействе в начале чемпионата. Федун хотя бы через Зарему поднимал эти вопросы в прессе, а нынешнее руководство Спартака абсолютно беззубое.
02.11.2025
Славомудр Приморский
Ну то есть в некомпетентности проходимца Кахи наконец-то убедились, так?
02.11.2025
Jean4
Что его искать? В Китае он работает, Леонидом зовут.
02.11.2025
Lars Berger
Нужно пройтись по детским садам и школам, подобрать одаренных ребят-кандидатов.
02.11.2025
Valery Grigoryev
У Станковича спартачко жим-жим
02.11.2025
Неприкрытый Писярев
Никак не угомонятся. Сами поднимают истерию в команде
02.11.2025
СереХа
По школам физруков смотрят?
02.11.2025