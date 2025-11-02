Видео
2 ноября, 17:27

Источник: Некрасов и Мовсесьян начали поиск кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

Гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов и его заместитель Андрей Мовсесьян начали принимать участие в поиске нового главного тренера для команды, сообщает Metaratings.

По данным источника, совет директоров «Спартака» не до конца устраивает кандидатура Луиса Гарсии, которую предложил спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао. Утверждается, что Некрасов и Мовсесьян уже провели консультации с другими потенциальными кандидатами, при этом все они являются иностранцами.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками в 13 матчах. В воскресенье, 2 ноября красно-белые проведут игру против «Краснодара» (начало — в 19.30 мск).

Главным тренером «Спартака» с июня 2024 года является Деян Станкович. По информации «СЭ», руководство клуба решило уволить серба, однако замена ему пока не найдена.

Луис Гарсия Пласа, Деян Станкович, Марцел Личка.Луис Гарсия и Личка — не предел мечтаний «Спартака». Это удерживает Станковича в клубе

Источник: Metaratings
27

  • Valekka

    Интересный подход к тренерам в Москве-даже И.О. не нужен.В январе,при успешном Личке,Динамо обрисовало Карпина и потом крутило комедию с выбором тренера в конце сезона!! При действующем Станковиче не стесняясь объявляют о поисках нового-и как он должен тренировать???!!!!

    03.11.2025

  • Ратель

    Парфёнов?! Тихонов?! Юран?!

    03.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Апяяяяяять ??? Уже ж нашли 99 кандидатов ???!!!

    03.11.2025

  • Береги руку, Сеня!

    Спаведливости ради игры нет. Она (игра) была когда Барко тащил, а Угальде забивал всё, что бил. Очень жаль, мне Деян симпатичен своими эмоциями.

    02.11.2025

  • DaviT MosKv

    что за провокация? игра где? ее нет. соответственно, нет очков. точка.

    02.11.2025

  • ONIKAN2013

    Романцева нельзя, у него буква "р" есть.

    02.11.2025

  • ONIKAN2013

    Мостовой по всем буквам подходит.

    02.11.2025

  • ONIKAN2013

    Какие поиски? Царь- вот он! Даже геолокацию включил.

    02.11.2025

  • Karma_police

    источник - х@ёчник!

    02.11.2025

  • hattabych

    Вы со своими источниками уже раз 10 обгадились.

    02.11.2025

  • Jean4

    Лучше Гарсию и опять по кругу? =)

    02.11.2025

  • 555 555

    Ну сколько можно. Пора уже угомонится. Оставьте Станковича в покое. Да,не самый лучший,но и не самый худший. Топы к нам не поедут,своих топов нет. Имеем то,что имеем.

    02.11.2025

  • sergey stepanov

    К Зареме нужно было обратиться, она знает по каким критериям отбирать тренеров в Спартак, чтобы знакомые буковки были в имени!

    02.11.2025

  • 555 555

    Только не он....

    02.11.2025

  • Врн36

    Ни дай бог. Да и царя сразу инфаркт схватит

    02.11.2025

  • gan75

    А что случилось?...

    02.11.2025

  • Ilya Gudman

    Возьмите уже Романцева и успокойтесь )

    02.11.2025

  • korkodil

    Лучше бы поддержали и подняли вопрос о судействе в начале чемпионата. Федун хотя бы через Зарему поднимал эти вопросы в прессе, а нынешнее руководство Спартака абсолютно беззубое.

    02.11.2025

  • Славомудр Приморский

    Ну то есть в некомпетентности проходимца Кахи наконец-то убедились, так?

    02.11.2025

  • Jean4

    Что его искать? В Китае он работает, Леонидом зовут.

    02.11.2025

  • Lars Berger

    Нужно пройтись по детским садам и школам, подобрать одаренных ребят-кандидатов.

    02.11.2025

  • Valery Grigoryev

    У Станковича спартачко жим-жим

    02.11.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Никак не угомонятся. Сами поднимают истерию в команде

    02.11.2025

  • СереХа

    По школам физруков смотрят?

    02.11.2025

