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Пейчинович: «Баринов может стать такой же легендой «Локомотива», как Семин»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» Неманья Пейчинович высказал мнение о сорвавшемся трансфере полузащитника Дмитрия Баринова. В зимнее трансферное окно сообщалось, что переговоры о переходе футболиста вел турецкий «Бешикташ».

«У Димы будет возможность уехать в Европу, но нужно ли ему это? Баринову лучше остаться в России и быть воспитанником и ребенком «Локомотива». Для московской команды он может стать такой же легендой, как Юрий Семин. Если же сравнивать с футболистами, то почему Баринову не стать для «Локо» такой же знаковой фигурой, как Буффон для «Ювентуса», и провести всю карьеру в одном клубе?» — приводит слова Пейчиновича Sport24.

Экс-игрок «Локомотива» отметил, что в Европе Баринов не будет звездой.

«Если же Дима настроен показать себя и попробовать силы в Европе, то пусть дерзает. Все зависит от его желания. Вон Алексей Миранчук уехал в серию А и сейчас на виду, Баринов может так же. Все равно здесь, в России, что Миранчук, что Баринов — звезды, а в европейском чемпионате они просто хорошие игроки, не более», — сказал Пейчинович.

Источник: Sport24
Дмитрий Баринов
Неманья Пейчинович
ФК Локомотив (Москва)
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