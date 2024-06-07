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Сегодня, 11:07

Экс-защитник «Краснодара» Тубич: «У нас всегда была задача играть в красивый футбол»

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Бывший защитник «Краснодара» Неманья Тубич вспомнил о совместной работе с бывшим главным тренером «быков» Славолюбом Муслиным.

— Много лет Галицкий требует от тренеров «Краснодара» играть в атакующий футбол, который бы привлекал болельщиков. Этот игровой принцип уже был во времена Муслина?

— Да, конечно. С нами Галицкий не обсуждал, как играть. Наверное, президент доносил мысли до тренерского штаба, но у нас всегда была задача играть в красивый футбол через пас. Да, важно победить, но если делать это незрелищно, то у Галицкого бы возникли вопросы, — приводит слова Тубича Metaratings.ru.

Тубич выступал за «Краснодар» с января 2011-го по август 2014 года. В общей сложности защитник принял участие в 64 матчах черно-зеленых, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

Источник: Metaratings.ru
Неманья Тубич
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
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