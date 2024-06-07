Тубич — о выступлениях за «СКА-Хабаровск»: «Я впервые летел на игру девять часов»

Бывший сербский футболист Неманья Тубич рассказал о периоде своих выступлений за «СКА-Хабаровск».

«Для меня лететь на игру девять часов — это было впервые. Перед игрой ты два дня не тренируешься, после игры — один или два дня вообще не занимаешься. В таких условиях не было ни тренировок, ни восстановления. Мне кажется, это неправильно — в одном чемпионате играть с такими перелетами, футболистам очень-очень сложно», — приводит слова Тубича Metaratings.ru.

Тубич выступал за «СКА-Хабаровск» с февраля по июль 2018 года, после чего объявил о завершении карьеры. Всего за дальневосточную команду серб сыграл в четырех встречах, не отметившись результативными действиями.