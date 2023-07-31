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Сегодня, 12:56

Немчинов считает, что Тарасенко не вернется в КХЛ

Виктория Кравченко
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Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов рассказал, что российский нападающий Владимир Тарасенко, скорее всего, не вернется в КХЛ.

«Владимиру всего 31 год, он хочет здорово отыграть сезон и потом подписать более длительный контракт на другую сумму. Будем надеяться, что этот год сложится для него хорошо. Надо верить в лучшее, и чтобы не было травм. Любая травма — и все, весь сезон насмарку. Могут ли травмы послужить возвращением в КХЛ? Тарасенко — голеадор, он забивает, отдает, создает голевые ситуации для партнеров. В «Оттаве» он будет много играть, в первых двух тройках, скорее всего. Тарасенко с 20 лет играет в НХЛ, для него сложно будет вернуться в КХЛ«, — сказал Немчинов Legalbet.

С 2013 года Тарасенко выступал за «Сент-Луис». В феврале 2023 года игрока обменяли в «Рейнджерс», летом он стал свободным агентом.

В прошлом сезоне на счету Тарасенко 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он набрал 50 (18+32) очков. Также он набрал 4 (3+1) в 7 играх плей-офф.

В контракте Тарасенко с «Оттавой» включен пункт о запрете обмена.

Источник: https://legalbet.ru/news/nemchinov-tarasenko-s-20-let-igraet-v-nhl-dlya-nego/
Владимир Тарасенко (хоккей)
ХК Оттава Сенаторз
Сергей Немчинов
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