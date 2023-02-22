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22 февраля, 22:40

Ненахов назвал Дзюбу лидером «Локомотива»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов назвал нападающего Артема Дзюбу лидером команды.

«Дзюба — это лидер нашей команды. У него есть большой бэкграунд. Он — хороший футболист. Глушенков и Пиняев? Адаптировались в нашей команде.

Стиль Галактионова? Прессинг и попытка навязать свою игру сопернику. В плане психологии все хорошо с нового года», — сказал Ненахов.

22 февраля «Локомотив» проиграл «Спартаку» (0:1) в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России. Ответная игра пройдет 27 февраля на «Отрытие Банк Арене». 

Артем Дзюба
Максим Ненахов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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