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РПЛ

Сегодня, 03:29

Ненахов объяснил, с чем связаны проблемы в обороне «Локомотива»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов объяснил, почему у команды не было стабильности в оборонительной линии.

«Самое важное для обороны — это то, чтобы она играла долго и одним составом. Чтобы люди не меняли постоянно друг друга. Так вышло, что оборона у нас кардинально поменялась — у нас были два других центральных защитника в прошлом сезоне по сравнению с нынешним. Соответственно, из-за этого были еопределнные моменты — постоянно искали какого-то центрального защитника, который будет стабильно играть. Сейчас, слава Богу, все выровнялось в этом плане. Мы нашли двух центральных защитников внутри нашей команды — я имею в виду Морозова и Лукаса, которые теперь стабильно играют. Да, бывают ошибки, но это, как и всё, дело времени и опыта. Как видите, в матче с «Зенитом» уже намного меньше было этих ошибок, хотя пока они еще остаются», — цитируют «Известия» Ненахова.

После 9 туров «Локомотив» набрал 15 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://iz.ru/1579606/aleksei-fomin/bylo-vidno-chto-zenit-igraet-s-nami-vpolnogi
Максим Ненахов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
0
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