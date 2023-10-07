Ненахов отметил характер «Локомотива» после ничьей с «Уралом»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов в комментарии для «СЭ» высказался о матче 11-го тура чемпионата России против «Урала» (2:2).

«Драматичная игра, которая могла закончиться как победой, так и поражением, но в итоге получилась ничья, — сказал Ненахов «СЭ». — Хорошо, что проявили характер и отыгрались на последних минутах. Это плюс. Естественно, хотели выиграть, настраивались только на победу и в принципе начало встречи осталось за нами. Надо отдать должное и сопернику, хозяева тоже в хорошей форме. Забей они пенальти при счете 2:1, отыграться было бы уже сложнее. Другое дело, что и у нас были моменты, поэтому все могло качнуться в любую сторону».

«Локомотив» (19 очков) занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. 21 октября железнодорожники на своем поле примут «Динамо».