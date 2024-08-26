Защитник «Локомотива» Ненахов: «Пока рано говорить, что выиграем чемпионат»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов поделился мнением о лидерстве железнодорожников после шести туров РПЛ.

«Мы пока просто работаем, идем от матча к матчу. Прошло всего шесть туров и еще рано говорить, что мы продержимся на первом месте или что выиграем чемпионат. Мы будем просто играть дальше, стараться выигрывать в каждом матче и, надеюсь, сможем добиться того, чего хотим», — сказал Ненахов Legalbet.

После шести туров железнодорожникинабрали 15 очков и стали единоличными лидерами чемпионата, опередив на один балл петербургский «Зенит».

В следующем туре РПЛ «Локомотив» встретится с «Краснодаром». Игра состоится 1 сентября на «РЖД Арене».