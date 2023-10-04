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Сегодня, 14:45

Ненахов дал совет Дзюбе по стилю: «Пусть перестанет носить розовые кроссовки»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов в комментарии «СЭ» отреагировал на слова своего одноклубника, нападающего Артема Дзюбы, который назвал его самым стильным игроком в команде.

— Видимо, что-то понимает в моде, ха-ха! Все нормально. Жена помогает с гардеробом? Есть такое. Вместе выбираем гардероб. Я особо не люблю покупать одежду, а она подталкивает меня.

— Что бы посоветовал Дзюбе по стилю?

— Чтобы перестал носить розовые кроссовки, ха-ха! А так, в принципе, ничего.

35-летний Дзюба в этом сезоне забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи в 11 матчах за «Локомотив».

Артем Дзюба
Максим Ненахов
ФК Локомотив (Москва)
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