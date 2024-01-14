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Сегодня, 15:06

Ненахов продлил контракт с «Локомотивом» до июня 2028 года

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Максим Ненахов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов продлил контракт с московским клубом до июня 2028 года, сообщает сайт железнодорожников.

Предыдущее соглашение футболиста с командой действовало до конца июня 2024 года.

«Очень рад продлению контракта, — приводит слова защитника пресс-служба «Локомотива». — Долго ждал, что это случится, потому что договор уже заканчивался, а мне хотелось остаться в команде. Тем более, собрался очень сильный коллектив. Есть надежда, что именно этим составом мы можем чего-то добиться, что-то выиграть. Хотел бы сказать большое спасибо руководству, что поверили в меня, тренерскому штабу. Надеюсь, я их не подведу, буду работать на максимуме, на своем пределе, буду прибавлять. Надеюсь, смогу помочь команде достигать высоких результатов. Также хочу сказать спасибо моим родителям, моей семье, жене, детям, которые всегда меня поддерживают. Благодаря им я многого добился, они мне помогали в трудные минуты, особенно в психологическом плане. Ну и, конечно, вперед, «Локо»! Будем добиваться успехов все вместе. Ждем болельщиков на стадионе!».

Ненахов выступает за «Локомотив» с июля 2021 года. В сезоне-2023/24 25-летний россиянин сыграл 22 матча за железнодорожников и отметился одной голевой передачей.

Источник: ФК Локомотив
Максим Ненахов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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