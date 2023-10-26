Ненахов о стычке в матче с «Зенитом»: «Горячая кровь Тикнизяна точно сыграла роль в том эпизоде»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов в интервью «СЭ» высказался о победе над «Зенитом» (2:1) в 9-м туре РПЛ.

«Обыграть чемпиона всегда приятно, после этого чувствуешь уверенность в себе. К тому же для Артема Дзюбы этот матч был очень важен — мы хотели выиграть в том числе и для него. Он собирался показать, что пришел в «Локомотив» и усилил команду. В общем, было приятно вдвойне. Не говоря уже о том, что такой результат укрепил наш статус как команды — мы показали, что нас стоит бояться, что мы — одни из претендентов на высокие места», — сказал Ненахов «СЭ».

Ненахов также рассказал о стычке с Венделом по ходу матча.

«Как по мне, это обычный игровой момент. Что касается Тикнизяна, то нас в команде все друг за друга, поэтому партнеры заступились за меня — в том числе мой друг Наир. Его горячая кровь точно сыграла роль в том эпизоде, ха-ха! Нужно просто знать Наира — он вспыльчивый парень. После игры пришел в раздевалку и начал кричать: «Чего он тебя трогает?!» Мы все посмеялись, конечно», — добавил Ненахов.

На данный момент «Локомотив» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков за 12 туров. 28 октября железнодорожники на выезде сыграют против «Ростова». Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

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