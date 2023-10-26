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26 октября, 10:15

Ненахов: «Не знаю, каким бы я стал футболистом, если бы не было жены. Семья уберегла!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
Максим Ненахов.
Фото ФК «Локомотив»
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов в интервью «СЭ» рассказал, как на нем отразилось появление семьи в молодом возрасте.

«Это сильно помогло. Не знаю, каким бы я стал футболистом, если бы не было жены... Она немного старше меня и во многих вопросах мне здорово помогает, в том числе и в плане психологии. Всегда поддерживает, бесконечно ей благодарен. Слышал истории, когда футболистов семейные заботы останавливали в развитии, потому что мешали. У меня же все наоборот. Был бы я один, возможно, меня бы потянуло в какие-то ночные заведения. А так я ничего этого не увидел. Семья уберегла!» — сказал Ненахов «СЭ».

В текущем сезоне 24-летний защитник провел 15 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Полностью интервью Максима Ненахова читайте на сайте «СЭ».

Максим Ненахов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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