Ненахов считает, что Батракову не грозит звездная болезнь

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов оценил вероятность, что у его одноклубника Алексея Батракова возникнет звездная болезнь.

«Это точно не про Лешу. Думаю, он сильно устал, потому что игра была тяжелая, вот и не вышел поговорить. А так у нас есть Баринов, другие ребята старшего возраста. Мы ему помогаем, в том числе, чтобы у него не было звездной болезни», — приводит слова Ненахова «Евро-Футбол.Ру».

В текущем сезоне 19-летний Батраков провел за «Локомотив» 5 матчей, забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.