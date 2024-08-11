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Сегодня, 11:38

Ненахов считает, что Батракову не грозит звездная болезнь

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов оценил вероятность, что у его одноклубника Алексея Батракова возникнет звездная болезнь.

«Это точно не про Лешу. Думаю, он сильно устал, потому что игра была тяжелая, вот и не вышел поговорить. А так у нас есть Баринов, другие ребята старшего возраста. Мы ему помогаем, в том числе, чтобы у него не было звездной болезни», — приводит слова Ненахова «Евро-Футбол.Ру».

В текущем сезоне 19-летний Батраков провел за «Локомотив» 5 матчей, забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Максим Ненахов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
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