Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:10

Ненахов: «Мы должны учиться играть с командами, которые слабее нас»

Ненахов считает, что «Локомотиву» нужно учиться играть с более слабыми командами
Дарья Алексеева
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов подвел итоги команды после первой части сезона.

«Мы очень хорошо играет с командами топ-уровня, но выпадаем с команды, которые слабее нас. Мы должны доминировать, должны учиться играть с командами, которые слабее нас», — сказал Ненахов.

6 декабря «Локомотив» выиграл у «Урала» (2:0) в матче 18-го тура РПЛ, а в предыдущей встрече был сильнее «Зенита» — 3:1.

24-летний защитник провел 18 матчей в РПЛ и рзультативных действий не совершил.

«Локомотив» набрал 31 очко и на данный момент занимает четвертое место в РПЛ.

Максим Ненахов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
0
Читайте также
МОК допустил российских спортсменов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе
Олимпиада в Париже станет испытанием для российских спортсменов. Им надо дать право выбора
На участке Арбатско-Покровской линии метро в Москве остановили движение
МВД РФ объявило в розыск журналистку Гессен
Соседка назвала возможный мотив открывшей в брянской школе стрельбу девочки
В ФРГ назвали несостоятельным план Писториуса по сдерживанию РФ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Спартак» — «Крылья Советов» и другие матчи
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
Рассказов не сыграет за «Крылья Советов» против «Спартака»
«Зенит» — «Пари НН»: онлайн-трансляция матча
Защитник «Локомотива» Ненахов рассказал о трудностях игры в мороз
Булыкин назвал сложной победу «Локомотива» над «Уралом»: «Погодные условия были экстремальными»
Дзюба поздравил журналистов с наступающим Новым годом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

РПЛ: «Спартак» — «Крылья Советов», «Краснодар» — ЦСКА. Расписание и результаты матчей 18-го тура

Рассказов не сыграет за «Крылья Советов» против «Спартака»