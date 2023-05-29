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Сегодня, 10:13

Ненахов: «Знали, что у «Динамо» не было поражений в дерби. Хотели прервать эту серию»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Динамо» в матче 29-го тура чемпионата России (4:2).

«Это был мой первый гол в премьер-лиге. Такие забиваю нечасто (улыбается). Старался ради команды. Главное, что мы выиграли. А личные достижения — это больше для себя приятно. Мы знали, что у «Динамо» не было ни одного поражения в дерби в этом сезоне. Для нас это было важно. Хотели прервать серию. Мы это сделали», — сказал Ненахов «СЭ».

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 42 очками в 29 матчах. В последнем, 30-м туре сезона-2022/23 железнодорожники сыграют против «Торпедо». Матч состоится 3 июня и начнется в 17.00 (мск).

Максим Ненахов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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