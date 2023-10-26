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26 октября, 09:00

Ненахов — о Дзюбе: «Не менжевался ни минуты, сразу закидал раздевалку шутками»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов в интервью «СЭ» рассказал о влиянии нападающего Артема Дзюбы на команду.

«Мне кажется, Дзюба помог Баринову стать еще большим лидером. Может, направил в верное русло. Видно, что Дима стал проявлять лидерские качества ярче, чем до этого. Еще один плюс Дзюбы — он не менжевался ни минуты: сразу закидал раздевалку шутками, передал всем свою уверенность. Опять же, он опытный человек. К тому же с чувством юмора», — сказал Ненахов «СЭ».

Защитник «Локомотива» также ответил на вопрос о шутках со стороны Дзюбы.

«Даже и не вспомню уже! Но, например, мы часто играли в хоккей на приставке. Я ему говорил, что обыгрываю его ногами — он в ответ психовал и уверял, что победит меня с закрытыми глазами! Бывают и колкие шутки, но это юмор, так что все нормально», — добавил Ненахов.

35-летний форвард выступает за «Локомотив» с февраля этого года.

Полностью интервью Максима Ненахова читайте на сайте «СЭ».

Артем Дзюба
Максим Ненахов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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