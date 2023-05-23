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РПЛ

Сегодня, 11:21

Ненахов заявил, что «Локомотив» будет бороться в следующем сезоне за медали

Виктория Кравченко
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов после матча 28-го тура РПЛ с «Факелом» (1:0) рассказал о планах команды на следующий сезон.

— Мы сейчас идем от игры к игре и в каждом матче боремся за победу. Думаю, что «Локомотив» будет бороться в следующем сезоне за медали, а, может быть, и за чемпионство. Не хочется загадывать, но верим в это.

— Была ли у тебя какая-то личная цель на этот сезон? Выполнил ли ты ее?

— Моей основной задачей было пробиться в основной состав «Локомотива». Я это сделал, сейчас стабильно играю в старте, поэтому свою личную цель я выполнил.

24-летний защитник в нынешнем сезоне РПЛ сыграл в 18 матчах и отметился одной результативной передачей.

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/nenakhov-lokomotiv-budet-borotsya-v-sleduyushem-sezone-za-medali-a-mozhet-byt-i-za-chempionstvo-253250/
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