Ненахов — о продлении контракта: «Переговоров нет. Надеюсь, продолжу играть за «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов в интервью «СЭ» высказался о ситуации с возможным продлением контракта.

«На данный момент переговоров нет. Наверное, в будущем начнутся какие-то разговоры, предложения. Но скажу честно: меня в «Локомотиве» все устраивает. Здесь сложился хороший и дружный коллектив, мы бьемся друг за друга, тренер доверяет. Чувствую, что и сам развиваюсь, и приношу пользу команде. Надеюсь, все будет хорошо, и я продолжу играть за «Локомотив», — сказал Ненахов «СЭ»

Контракт 24-летнего защитника рассчитан до 30 июня 2024 года.

Полностью интервью Максима Ненахова читайте на сайте «СЭ».