Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

26 октября, 09:30

Ненахов — о продлении контракта: «Переговоров нет. Надеюсь, продолжу играть за «Локомотив»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
Максим Ненахов.
Фото ФК «Локомотив»
Telegram Дзен

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов в интервью «СЭ» высказался о ситуации с возможным продлением контракта.

«На данный момент переговоров нет. Наверное, в будущем начнутся какие-то разговоры, предложения. Но скажу честно: меня в «Локомотиве» все устраивает. Здесь сложился хороший и дружный коллектив, мы бьемся друг за друга, тренер доверяет. Чувствую, что и сам развиваюсь, и приношу пользу команде. Надеюсь, все будет хорошо, и я продолжу играть за «Локомотив», — сказал Ненахов «СЭ»

Контракт 24-летнего защитника рассчитан до 30 июня 2024 года.

Полностью интервью Максима Ненахова читайте на сайте «СЭ».

Максим Ненахов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
0
Читайте также
В панике вокруг «олимпийских клопов» обвинили Россию. Есть ли для этого основания?
В РФС отметили, что выход из УЕФА не отменит санкций ФИФА
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хавбек «Пари НН» Трошечкин: «Заговора против нас нет — просто уровень судейства такой»

Экс-игрок ЦСКА Лайзанс: «Если бы перешел в «Спартак», не смог бы смотреть друзьям в глаза»