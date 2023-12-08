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Сегодня, 21:50

Ненахов заявил, что все футболисты «Локомотива» недовольны погодой в матче с «Уралом»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов в комментарии для «СЭ» высказался о погодных условиях на матче 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:0).

«Очень холодно играть. Понятно, что все футболисты недовольны. Скользко, травмоопасно и очень холодно. Но мы выиграли — это самое главное!» — сказал Ненахов «СЭ».

За час до игры температура воздуха на стадионе была минус 12 градусов.

«Локомотив» набрал 31 очко и поднялся на четвертое место в РПЛ. «Урал» с 19 очками идет на 12-м месте в турнирной таблице.

Максим Ненахов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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