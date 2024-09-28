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Непомнящий: «Акрону» повезло, что другие клубы испугались подписывать контракт с Дзюбой»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий отреагировал на успехи форварда Артема Дзюбы в «Акроне».

«Не было сомнений, что Дзюба будет в порядке. Три результативных действия в двух матчах — впечатляющий показатель. А ведь находились люди, которые уже списали Артема со счетов. И в этом плане «Акрону» повезло, что другие клубы РПЛ испугались подписывать контракт с Дзюбой. Им достался мотивированный игрок высокого класса», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

Дзюба перешел в «Акрон» в сентябре этого года. 36-летний нападающий провел три матча за тольяттинскую команду, в которых отметился тремя результативными передачами.

Источник: РБ Спорт
Артем Дзюба
Валерий Непомнящий
Футбол
ФК Акрон

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