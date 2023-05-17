Непомнящий назвал ЦСКА фаворитом в матче со «Спартаком»

Российский тренер Валерий Непомнящий рассказал, кого считает фаворитом в матче 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА.

«Конечно, я бы хотел, чтобы победил ЦСКА. Все-таки победа в дерби — шаг ко второму месту. Команда сейчас нашла оптимальный состав и выстроила хорошую игру во всех линиях, есть лидеры, команда хорошо контролирует мяч. Также у команды Владимира Федотова сбалансированная игра в атаке, забивают те, кто обязан забивать, но бывает, что отличаются игроки со второй линии, что является сюрпризом для соперника. В обороне наконец-то наступила стабильность. Еще бы парочку защитников купить — и тогда армейцы могут стать основным конкурентом «Зенита» в следующем сезоне. Поэтому мои симпатии на стороне красно-синих. ЦСКА — фаворит в дерби. Тем не менее у «Спартака» тоже есть шанс. Команда Абаскаля непредсказуема. Они сыграли с блеском против «Зенита», но потом оступились на «Химках». Трудно предсказать, чего от них ожидать в дерби», — приводит слова Непомнящего RT.

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет 21 мая. Начало — в 16.30 по московскому времени. Армейцы занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. Красно-белые с 50 очками расположились на четвертой строчке.