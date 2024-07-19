Непомнящий назвал клубы, которые составят конкуренцию «Зениту» в сезоне РПЛ-2024/25

Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что три клуба составят конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство в сезоне РПЛ-2024/25.

«Несмотря на все приобретения «Зенита», нужно, чтобы еще все новые футболисты вписались в команду. С этим все точно будет не так просто. «Динамо», «Краснодар» и «Спартак» способны оказать сопротивление петербуржцам в борьбе за чемпионство. Я с большим интересом и удовольствием буду наблюдать за выступлениями «Динамо» в новом сезоне РПЛ», — приводит слова Непомнящего Legalbet.

Матчи сезон РПЛ-2024/25 стартуют 20 июля.