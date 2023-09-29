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Сегодня, 15:43

Непомнящий назвал «Крылья Советов» и «Спартак» бесшабашными командами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ с участием самарских «Крыльев Советов» и московского «Спартака».

«Мои симпатии на стороне «Крыльев» уже третий год. Многие называют старт команды невероятным, но я бы его назвал очевидно невероятным: игроки, собранные в коллективе, четко понимают требования тренерского штаба. Ребята играют с удовольствием: им нравится такая модель игры. На самарцев не давит бремя лидера, они раскованны. «Спартак» — точно такая же бесшабашная в хорошем смысле слова команда: может обыграть любого соперника. Сегодняшние «Крылья Советов» — раздражитель для красно-белых, они из-за высокой позиции в таблице будут москвичей дополнительно мотивировать. Если команда Игоря Осинькина выйдет на игру без дрожи в коленях, то мы вправе рассчитывать на яркий футбол. Однако, как бы я волжанам ни симпатизировал, «Спартак», конечно, фаворит. Очень важно, как себя проявят иностранные футболисты «Крыльев». Они должны понимать, что игра неординарная, особенная», — приводит слова Непомнящего RT.

На данный момент «Спартак» идет на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков за 9 туров. В 10-м туре красно-белые отправятся в гости к «Крыльям Советов». Матч между московской и самарской командами пройдет 1 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1210096-nepomnyaschii-krylya-spartak-komandy
Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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