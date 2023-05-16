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16 мая, 22:26

Непомнящий назвал лучших тренеров РПЛ по итогам сезона-2022/23

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тренер Валерий Непомнящий назвал лучших тренеров РПЛ по итогам сезона-2022/23, а также отдельно выделил заслуги Валерия Карпина и Сергея Семака.

«Лучший тренер РПЛ? Если судить по результатам, то Семак. А если по другим критериям, то есть и другие кандидаты, но называть лучшего — это несправедливо. Хорошую работу проводят Карпин, Федотов, Личка, у Галактионова пошло дело. Это все субъективно, и я бы не хотел оценивать. Работа Валерия Карпина выделяется тем, что у него, с одной стороны, почти молодежный состав, собранный с миру по нитке. Состоящий на 90% из арендованных игроков, которые, скажем так, не сильно пригодились в своих командах. Во-вторых — это русскоязычная команда. В-третьих, они играют. У них у всех серьезное будущее. Если оценивать работу Семака, то я сам с удовольствием и удивлением смотрю, как ему удается управлять командой. Где игроки и, особенно, легионеры понимают, что по классу выше остальных. Не всем иностранным тренерам удавалось управлять таким составом по качеству игроков, а Семак успешно с этим справляется. Видно, что команда управляемая, и Семак принимает важные решения», — приводит слова Непомнящего Metaratings.ru.

7 мая в матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/nepomnyashii-s-udovolstviem-i-udivleniem-smotryu-kak-semaku-udaetsya-upravlyat-komandoi-251471/
Валерий Карпин
Валерий Непомнящий
Сергей Семак
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ФК Зенит
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