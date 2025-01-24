Непомнящий назвал нынешний ЦСКА слабейшим в 21 веке

Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий оценил нынешний состав армейского клуба.

«Абсолютно согласен с мнением, что нынешний ЦСКА — слабейший в 21-м веке по составу и исполнителям. В клубе сейчас нет таких игроков, как Вагнер, Дзагоев, Тошич, Красич,Олич и так далее. С чем связано такое пике в вопросе качества футболистов? Мне кажется, с финансовыми возможностями клуба. Раньше у игроков была мотивация, связанная с тем, что ЦСКА всегда играл в еврокубках. И это привлекало футболистов, которым ЦСКА давал возможность заявить о себе на европейском уровне», — цитирует Непомнящяго Legalbet.

После 18 туров РПЛ ЦСКА с 31 баллом занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.