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Сегодня, 14:55

Непомнящий назвал ожидаемым уход Адиева из сборной Казахстана

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Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что не удивился уходу Магомеда Адиева с должности главного тренера сборной Казахстана.

«Дом, премьер-лига. Мне думается, совместительство только в исключительных случаях оправданно. Вполне ожидаемо», — заявил Немомнящий Legalbet.

Контракт Адиева со сборной Казахстана рассчитан до конца 2024 года. В пятницу, 31 мая, стало известно, что специалист покидает команду. С 5 апреля тренер возглавляет «Ахмат». Под его руководством грозненский коллектив выиграл 5 матчей подряд, повторив клубный рекорд, и финишировал десятой в РПЛ.

Источник: Legalbet
Валерий Непомнящий
Магомед Адиев
ФК Ахмат
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