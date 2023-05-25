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Сегодня, 19:08

Непомнящий: «Не сомневался, что «Локомотив» продлит контракт с Дзюбой. Артем стал лидером команды»

Алина Савинова
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Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал продление контракта «Локомотива» с нападающим Артемом Дзюбой.

«Честно говоря, я не сомневался, что «Локомотив» продлит контракт с Дзюбой. Это правильный и нормальный ход со стороны клуба. Я думаю, Артем уже стал лидером команды», — цитирует Непомнящего Metaratings.ru.

Новый контракт Дзюбы с железнодорожниками рассчитан до 2024 года.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года. 34-летний нападающий провел 11 матчей в составе московского клуба, в которых забил 8 голов и отметился 4 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/nepomnyashii-dzyuba-stal-liderom-lokomotiva-253878/
Артем Дзюба
Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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