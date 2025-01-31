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Сегодня, 17:30

Непомнящий не видит ничего страшного в переходе Помазуна в «Спартак»

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Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий высказался о возможном переходе вратаря армейцев Ильи Помазуна в московский «Спартак».

«Спокойно отношусь к этому трансферу. Это профессиональное дело, не последний переход из ЦСКА в «Спартака» или наоборот. В ЦСКА на него не очень рассчитывают, но он тоже переходит не на первой роли. Все трансферы — личные истории людей, которые выбирают себе путь. Станет первым номером? Сегодня Максименко стабильно первый номер», — сказал Непомнящий Vprognoze.ru.

28-летний Помазун — воспитанник ЦСКА. За клуб голкипер провел лишь 10 матчей за всю карьеру. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,2 миллионов евро.

Осенью 2024 года Помазуна отстранили от работы с основным составом команды, он не попал в список игроков для участия в зимних сборах.

Источник: Vprognoze.ru
Валерий Непомнящий
Илья Помазун
ФК ЦСКА (Москва)
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