Непомнящий: «Николич — достойная кандидатура для «Динамо»

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал информацию «СЭ» о возможном назначении сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера «Динамо».

«Если говорить по большому счету, то я за то, чтобы в наших клубах работали все-таки отечественные специалисты, — приводит RT слова Непомнящего. — А что касается Марко Николича, то он достойная кандидатура для «Динамо».

Непомнящий отметил, что Николичу не нужно будет долго адаптироваться к чемпионату России.

«Николич очень легко и плавно влился в «Локомотив». Когда он пришел туда после Юрия Семина, то не стал ничего переделывать, а использовал ресурсы, оставшиеся от Юрия Павловича. А потом постепенно стал перестраивать игру железнодорожников под свою модель. Это было сделано без резких движений и принесло результат: «Локомотив» выиграл с ним Кубок России. Так что Марко Николич может подойти «Динамо», — добавил Непомнящий.

Последним местом работы Николича был московский «Локомотив», который он покинул в октябре 2021 года.