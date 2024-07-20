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Сегодня, 13:56

Непомнящий объяснил, как команды могут прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер команд РПЛ Валерий Непомнящий рассказал, при каких обстоятельствах «Зенит» может не стать чемпионом в сезоне-2024/25.

«Все зависит от команд соперников. Важно, чтобы они поверили, что они могут конкурировать с «Зенитом». Хотя в это трудно поверить, но если у него не будет потерь в лице Вендела и Клаудиньо, тогда трудно будет. Если будут потери, то вполне вероятна конкуренция», — сказал Непомнящий Vprognoze.ru.

Сегодня, 20 июля, «Зенит» в Самаре сыграет против «Крыльев Советов» в первом туре РПЛ. Начало игры — в 17.30 мск.

Источник: Vprognoze.ru
Валерий Непомнящий
ФК Зенит
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