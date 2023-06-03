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Сегодня, 16:21

Непомнящий объяснил, почему считает Малкома лучшим игроком сезона

Алина Савинова
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Российский тренер Валерий Непомнящий назвал форварда «Зенита» Малкома лучшим игроком сезона-2022/2023.

«Если говорить о лучшем игроке этого сезона, то я выделю Малкома. Многие футболисты проявили себя не менее ярко — тот же Промес или Обляков, но они были не так стабильны, как бразилец. Малком и забивал, и отдавал голевые передачи, был полезен на протяжении всего сезона. Видно, что это игрок действительно высокого уровня, мастеровитый, талантливый», — приводит «РБ Спорт» слова Непомнящего.

В текущем сезоне РПЛ 26-летний Малком провел 27 матчей, в которых отметился 23 голами и 9 результативными передачами. Футболист выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-nepomnyashhij-malkom-luchshij-igrok-sezona-ostal-ny-e-by-li-ne-tak-stabil-ny/
Валерий Непомнящий
Малком Филипе (Малком)
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