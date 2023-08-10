Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:42

Непомнящий: «У «Зенита» будет все в порядке в атаке»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский тренер Валерий Непомнящий объяснил, почему «Зенит» под руководством Сергея Семака со временем изменил стиль игры.

«Зенит» раньше больше играл верхом, чтобы рационально использовать тех игроков, которые были в его составе. Это и Артем Дзюба, и Сердар Азмун, который хорош и в воздухе, и на подборе очень хорошо играет. С их уходом Семак перестроил игру. Сейчас есть Матео Кассьера, который, что бы там о нем ни говорили, очень хорош внизу и в подыгрыше, он обретает себя и становится опасной фигурой. И когда Иван Сергеев выходит, он тоже хорошо подстраивается и убегает за спину. Думаю, у «Зенита» будет все в порядке в атаке", — цитирует Газета.Ru Непомнящего.

«Зенит» под руководством Семака пять раз подряд выигрывал чемпионат России.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/08/09/21041978.shtml
Валерий Непомнящий
Футбол
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Cудейский скандал в матче «Спартак» — «Сочи»: нашумевшая история 2020 года
Украина предлагает западным странам не выдавать визы российским спортсменам
Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде. Главное
Народная артистка СССР Вера Васильева умерла на 98-м году жизни
В МИД РФ указали на подтасовку фактов в заявлениях Борреля о зерновой сделке
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колыванов: «У «Зенита» есть определенные проблемы с развитием атаки»

Файзуллаев: «Готов бороться за место в составе ЦСКА»