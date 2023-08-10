Непомнящий: «У «Зенита» будет все в порядке в атаке»

Российский тренер Валерий Непомнящий объяснил, почему «Зенит» под руководством Сергея Семака со временем изменил стиль игры.

«Зенит» раньше больше играл верхом, чтобы рационально использовать тех игроков, которые были в его составе. Это и Артем Дзюба, и Сердар Азмун, который хорош и в воздухе, и на подборе очень хорошо играет. С их уходом Семак перестроил игру. Сейчас есть Матео Кассьера, который, что бы там о нем ни говорили, очень хорош внизу и в подыгрыше, он обретает себя и становится опасной фигурой. И когда Иван Сергеев выходит, он тоже хорошо подстраивается и убегает за спину. Думаю, у «Зенита» будет все в порядке в атаке", — цитирует Газета.Ru Непомнящего.

«Зенит» под руководством Семака пять раз подряд выигрывал чемпионат России.