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8 декабря, 23:50

Непомнящий объяснил, почему «Зенит» остается главным претендентом на чемпионство в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский тренер Валерий Непомнящий считает, что «Зенит» остается фаворитом чемпионской гонки в РПЛ.

«Списывать «Зенит» со счетов после двух поражений ни в коем случае нельзя. Это по-прежнему главный претендент на титул. У сине-бело-голубых больше всего опыта и мастерства. Семак не просто так выиграл 6 чемпионств подряд. К тому же, несмотря на поражения, «Зенит» все равно первый», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

«Зенит» (39 очков) ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака по дополнительным показателям уступает «Краснодару».

Источник: «РБ Спорт»
Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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