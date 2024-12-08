Непомнящий объяснил, почему «Зенит» остается главным претендентом на чемпионство в РПЛ

Российский тренер Валерий Непомнящий считает, что «Зенит» остается фаворитом чемпионской гонки в РПЛ.

«Списывать «Зенит» со счетов после двух поражений ни в коем случае нельзя. Это по-прежнему главный претендент на титул. У сине-бело-голубых больше всего опыта и мастерства. Семак не просто так выиграл 6 чемпионств подряд. К тому же, несмотря на поражения, «Зенит» все равно первый», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

«Зенит» (39 очков) ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака по дополнительным показателям уступает «Краснодару».