Непомнящий объяснил, почему «Зениту» будет не сложно удержать Малкома

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий рассказал, по какой причине он не считает неизбежным переход бразильского нападающего петербургского «Зенита» Малкома в европейский клуб в летнее межсезонье.

«Если говорить совсем откровенно, то думаю, что вся многочисленная информация об интересе к Малкому со стороны различных клубов — это агентские игры в каком-то смысле. Поэтому не считаю, что «Зениту» будет сложно удержать бразильца. Вполне вероятно, что и следующий сезон он проведет в РПЛ», — приводит слова Непомнящего Vprognoze.ru.

Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит» в августе 2019 года. В сезоне-2022/23 26-летний бразилец забил 26 голов и сделал 9 результативных передач в 33 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.