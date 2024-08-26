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Сегодня, 18:35

Непомнящий: «Вижу, что психологический потенциал «Локомотива» очень высок»

Алина Савинова
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Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий прокомментировал лидерство «Локомотива» в РПЛ после шести туров.

«Пока остается только радоваться за ребят и за тренеров. Команда, не обладая в составе звездами вселенского масштаба, играет в хороший и приятный футбол, который нравится футболистам и болельщикам. Результат радует. Да, это банальности, но потеряв футболистов перед сезоном, они приобрели новую игру. Галактионов сравнил «Локомотив» с хищником? Я бы так пока не говорил (смеется). Но вкус побед они точно почувствовали. Я вижу, что их психологический потенциал очень высок», — цитирует Непомнящего Legalbet.

25 августа «Локомотив» дома обыграл «Ростов» (3:2) в 6-м туре РПЛ и с 15 очками вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Legalbet
Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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