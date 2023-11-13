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Сегодня, 18:40

Непомнящий: «Для «Динамо» третье место — потолок»

Александр Кружков
Обозреватель
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Известный российский тренер, бывший советник президента ПФК ЦСКА Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» прокомментировал победу «Динамо» над «Оренбургом» (2:0) в 15-м туре РПЛ.

— Вам нравится, как играет «Динамо» с приходом Лички?

— Да, команда прибавляет на глазах, за ней интересно наблюдать. С «Оренбургом» первый тайм был великолепен. Москвичи легко взламывали оборону соперника, имели кучу моментов. Но забили только после перерыва.

— Для нынешнего состава третье место — потолок?

— Сто процентов! Чтобы всерьез конкурировать с «Зенитом» и «Краснодаром», надо усиливать каждую линию. А еще необходим духовитый мужичок, который на поле будет держать команду в кулаке. Смолов на эту роль не тянет. Потому что сам не всегда стабилен. Фомин слишком скромный. Паршивлюк уже редко выходит в основе...

— Легионер, не знающий русского языка, тоже не вариант.

— Естественно. Нужен кто-то из своих. Такой, как Баринов или Глебов. Оба со стержнем, могут напихать кому угодно, никогда не опускают рук, в тяжелой ситуации готовы повести за собой. Идеальное сочетание игровых и человеческих качеств.

— Как вам бразилец Бителло, за которого летом «Динамо» заплатило десять миллионов евро?

— Задатки есть, но пока не восторгаюсь. Лучше скажу о Ласкальте, который после внезапного перевода в опорную зону прямо расцвел. Чувствуется, ему самому по душе эта позиция. И в отборе хорош, и пас отдать может. Все время в игре, не жадничает. Мысленно аплодирую Личке за такую находку.

После 15 туров «Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Лидирует — «Краснодар» (32 очка).

Александр Соболев. «Барриос, Вендел и Клаудиньо свой максимум не показывают. А Соболев порой ведет себя, как Иванушка-дурачок». Острое интервью Непомнящего

Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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