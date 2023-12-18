Непомнящий оценил шансы «Краснодара» на чемпионство в сезоне-2023/24

Известный российский футбольный тренер Валерий Непомнящий оценил шансы «Краснодара» на чемпионство в сезоне-2023/24 РПЛ.

«Безусловно, в первой части сезона «Краснодар» произвел очень приятное впечатление. Видно, что руководство клуба проделывает серьезную работу — команда хорошо укомплектована, тренер грамотно справляется со своими обязанностями. У «Краснодара» есть чемпионские амбиции, но иногда этого недостаточно. На данный момент у меня нет уверенности, что «Краснодар» удержит лидерство — весной будет виднее. Многое зависит от того, как будет выглядеть «Зенит» после зимней паузы. В любом случае в этом сезоне за чемпионатом России очень интересно наблюдать», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Зенит» — на втором месте (36 очков).