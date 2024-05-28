Непомнящий: «Краснодар» в текущем составе способен бороться за титулы»

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о шансах «Краснодара» на чемпионство в следующем сезоне.

«Сегодняшний «Краснодар» способен бороться за титулы. Если у них произойдут потери в составе, тогда это большой вопрос. Если уйдут 2-3 футболиста, определяющих игру... Но в этом составе краснодарцы способны бороться за чемпионство», — сказал Непомнящий в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Зенит» стал чемпионом благодаря победе над «Ростовом» (2:1) и поражению «Динамо» от «Краснодара» (0:1) в 30-м туре РПЛ. Сине-бело-голубые выиграли чемпионат России шестой раз подряд и десятый в истории.

«Краснодар» занял второе место, замкнуло тройку «Динамо».