Непомнящий: «Сочи» — реальный претендент на вылет, это очень печально»

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о результатах «Сочи» в текущем сезоне РПЛ.

«К сожалению, сейчас «Сочи» — реальный претендент на вылет, это очень печально. У команды были проблемы и в начале сезона, но никто, думаю, не ожидал, что все зайдет так далеко. 10 очков и последнее место после 16 туров — это совсем не их уровень. Конечно, это очень расстраивает — еще недавно «Сочи» завоевал серебряные медали чемпионата России, а уже сейчас может вылететь в Первую лигу. Надеюсь, что этого не произойдет, но все к этому идет», — приводит «РБ Спорт» слова Непомнящего.

25 ноября «Сочи» уступил «Зениту» в матче 16-го тура РПЛ (0:3). На данный момент команда с 10 очками занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России.