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Сегодня, 19:07

Непомнящий считает, что на «Зените» сказывается давление из-за борьбы в чемпионате

Алина Савинова
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Российский тренер Валерий Непомнящий ответил, удивил ли его исход матча «Зенита» от «Локомотива» в 17-м туре РПЛ (1:3).

«Исходом я как раз не удивлен по окончании матча. А перед встречей считал, что «Зенит» — фаворит. Но есть несколько факторов, которые меня склонили в пользу «Локомотива». Здесь хочется пойти от очевидного. Мне кажется, Семаку не хватило уверенности пойти по тому пути, по которому пошел «Локомотив». Я имею в виду то, что состав у железнодорожников был на девяносто процентов из отечественных футболистов. А у «Зенита» большую часть составили бразильцы, которым не очень комфортно играть в таких условиях. Из-за этого мотивация у хозяев была выше. Свою роль сыграл Дзюба. Поэтому в единоборствах большое преимущество было на стороне «Локомотива». Еще один фактор, который сказывается на питерцах, — это давление из-за борьбы в чемпионате», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Непомнящего.

Встреча прошла 3 декабря в Москве и проводилась в условиях сильного снегопада. После этой игры «Зенит» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» располагается на шестой позиции (28).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005491921_nepomnyaschiy_na_zenite_skazyivaetsya_davlenie_iz-za_borbyi_v_chempionate
Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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