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21 сентября, 23:39

Непомнящий: «Выводы по «Краснодару» делать рано»

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Российский тренер Валерий Непомнящий отреагировал на победу «Краснодара» над «Акроном» (5:2) в матче 9-го тура РПЛ.

«Краснодар» обыграл «Акрон», но выводы делать рано. Да, они на хорошем ходу. Но пока календарь благоволит. Сейчас команда играет с настроением, но вспомните, в первых трех турах у них были ничьи. Так что, пока не время говорить о стабильности", — заявил Непомнящий «РБ Спорт».

Подопечные Мурада Мусаева набрали 21 очко в 9-ти РПЛ и занимают второе место в турнирной таблице. Тольяттинская команда располагается на 11-й строчке (8 очков).

Источник: РБ Спорт
Валерий Непомнящий
ФК Акрон
ФК Краснодар

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