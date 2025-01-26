Непомнящий ожидает, что весенняя часть сезона РПЛ будет самой интересной за последние годы

Бывший тренер «Томи» и «Балтики» Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от второй части сезона РПЛ.

«Она обещает быть самой интересной за последние годы. В прошлом сезоне мы тоже увидели великолепную концовку, но в этом году разрыв между лидерами еще меньше, шансы у всей пятерки в принципе равны. Тем более очень много интриг — что наверху, что внизу», — сказал Непомнящий «РБ Спорт».

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. На втором месте находится «Зенит» — 39 очков, на первом — «Краснодар» с 39 очками. «Динамо», идущее на четвертой строчке, в 18 турах набрало 35 очков.