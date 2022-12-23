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Сегодня, 09:38

Непомнящий поделился мнением о будущем Артема Дзюбы

Виктория Кравченко
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Экс-тренер «Томи» Валерий Непомнящий рассказал, что думает о перспективах форварда Артема Дзюбы.

«Дзюба — взрослый человек, он сам знает, где ему лучше продолжить карьеру. Я не думаю, что Артем не востребован в России. На мой взгляд, Дзюба все еще соответствует уровню первой восьмерки РПЛ. Это сто процентов. Возраст здесь не играет никакой роли — если Дзюба в хорошей форме, то у него не будет никаких проблем», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

34-летний Дзюба в данный момент является свободным агентом, в начале ноября нынешнего года он расторг контракт с «Адана Демирспор». В составе турецкой команды он провел 5 матчей и забил 1 мяч.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-nepomnyashhij-ne-dumayu-chto-dzyuba-ne-vostrebovan-v-rpl-on-sootvetstvuet-urovnyu-pervoj-vos-merki/
Артем Дзюба
Валерий Непомнящий
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