Непомнящий поделился мнением о будущем Артема Дзюбы

Экс-тренер «Томи» Валерий Непомнящий рассказал, что думает о перспективах форварда Артема Дзюбы.

«Дзюба — взрослый человек, он сам знает, где ему лучше продолжить карьеру. Я не думаю, что Артем не востребован в России. На мой взгляд, Дзюба все еще соответствует уровню первой восьмерки РПЛ. Это сто процентов. Возраст здесь не играет никакой роли — если Дзюба в хорошей форме, то у него не будет никаких проблем», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».