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Сегодня, 18:25

Непомнящий: «Даже Гайич сильнее Келлвена»

Александр Кружков
Обозреватель
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Известный российский тренер, бывший советник президента ПФК ЦСКА Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» высказал мнение об армейских новичках.

— Если зимой ЦСКА укрепит состав, сможет побороться за золото?

— Почему нет? До лидирующего «Краснодара» всего семь очков, до «Зенита» — пять. Это не пропасть. Но нужны действительно качественные приобретения. А они у армейцев получаются не всегда.

— Вы о ком?

— Возьмем Давилу. Да, в Воронеже забил красивый гол на 10-й минуте. Но после этого чилиец на поле растворился. Келлвен на правой бровке тоже не впечатляет. До Марио Фернандеса ему очень далеко. Скажу больше. Даже Гайич сильнее бразильского новичка!

— Зато с Файзуллаевым угадали.

— Да-а! Классный пацан! Если же брать предыдущее трансферное окно, то пришлись ко двору Виллиан Роша, Мойзес, Гайич и Зделар. А вот с Мендесом опорная зона проседает.

— Изначально казалось, что Мендес и Зделар — одноплановые.

— Нет-нет, Зделар — универсал. Играет неброско, но надежно. На любой позиции! Хоть в середине поля, хоть в центре обороны. А вообще смотрел я на армейскую заявку в матче с «Факелом» и думал: бедный Федотов! Как же ему тяжело! Минимум полкоманды уже абсолютно выхолощены. Потому что в чемпионате и в Кубке играть приходится практически без замен. На лавочке-то одна молодежь.

ЦСКА завершил первый круг чемпионата России на пятом месте с 25 очками. 25 ноября армейцы встретятся с «Динамо».

Александр Соболев. «Барриос, Вендел и Клаудиньо свой максимум не показывают. А Соболев порой ведет себя, как Иванушка-дурачок». Острое интервью Непомнящего
Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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