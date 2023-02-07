Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий рассказал, что думает о возможном переходе экс-игроков сборной России Артема Дзюбы и Игоря Смольникова в «Локомотив».

«Дзюба и Смольников — отличное приобретение для «Локомотива» в нынешней ситуации. Они обычно брали молодых игроков, сейчас разбавили опытными — разумное решение. К тому же только до конца сезона, после чего смогут рассмотреть возможное продление. Смольников и Дзюба для нашего футбола — фигуры уровня «топ», — цитирует Дзюбу Metaratings.ru.

Ранее о том, что Дзюба и Смольников подпишут контракты с «Локомотивом» до конца сезона, сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа». Оба игрока будут получать по 2,5 миллиона рублей ежемесячно.