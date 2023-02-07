0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:25

Непомнящий: «Дзюба и Смольников — отличное приобретение для «Локомотива» в нынешней ситуации»

Непомнящий поделился мнением о возможном переходе Дзюбы и Смольникова в «Локомотив»
Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий рассказал, что думает о возможном переходе экс-игроков сборной России Артема Дзюбы и Игоря Смольникова в «Локомотив».

«Дзюба и Смольников — отличное приобретение для «Локомотива» в нынешней ситуации. Они обычно брали молодых игроков, сейчас разбавили опытными — разумное решение. К тому же только до конца сезона, после чего смогут рассмотреть возможное продление. Смольников и Дзюба для нашего футбола — фигуры уровня «топ», — цитирует Дзюбу Metaratings.ru.

Ранее о том, что Дзюба и Смольников подпишут контракты с «Локомотивом» до конца сезона, сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа». Оба игрока будут получать по 2,5 миллиона рублей ежемесячно.

Источник: https://metaratings.ru/news/nepomnyashii-schitaet-dzyubu-i-smolnikova-otlichnym-priobreteniem-dlya-lokomotiva-226067/
Артем Дзюба
Валерий Непомнящий
Игорь Смольников
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Федор Емельяненко заработал 100 тысяч долларов за прощальный бой
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
Школьница напала на одноклассницу с ножом в школе в Химках
Российские бойцы рассказали о паническом бегстве ВСУ под Кременной
Боррель заявил об активной поддержке российских СМИ-иноагентов
Посольству США передана нота с требованием прекратить вмешательство в дела России
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита» и «Аданы»: вариант с «Локомотивом»
Агент Барбоза: «Дзюба — очень хороший игрок. Он может помочь «Локомотиву»
Сафонов — о Смольникове в «Локомотиве»: «Это больше красивая история, нежели усиление состава»
Колосков — о Дзюбе в «Локомотиве»: «Как же он меня достал. Нашел клуб, и слава богу»
Тарханов: «Дзюбу можно назвать своего рода Ибрагимовичем»
Петржела — о Дзюбе в «Локомотиве»: «Он больше ничего стоящего не покажет»
Нигматуллин — о Дзюбе и Смольникове в «Локомотиве»: «Абсолютно непредсказуемый трансфер»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Агент Барбоза: «Дзюба — очень хороший игрок. Он может помочь «Локомотиву»
Сафонов — о Смольникове в «Локомотиве»: «Это больше красивая история, нежели усиление состава»
Дзюба после перехода в «Локомотив» будет иметь шанс догнать Кержакова в «Клубе 100»
Колосков — о Дзюбе в «Локомотиве»: «Как же он меня достал. Нашел клуб, и слава богу»
Тарханов: «Дзюбу можно назвать своего рода Ибрагимовичем»
Дмитрий Булыкин высказался о трансферной политике «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Дзюба после перехода в «Локомотив» будет иметь шанс догнать Кержакова в «Клубе 100»

Сафонов — о Смольникове в «Локомотиве»: «Это больше красивая история, нежели усиление состава»